«Nel Po l'acqua è tanta e pulitissima»

CASALMAGGIORE - «Un’estate eccezionale per il Po: tanta acqua e, soprattutto, pulitissima». Graziano Lanzetti, autentico uomo del fiume è visibilmente soddisfatto per l’attuale situazione del Grande Fiume che scorre nel tratto casalasco. «Merito delle forti piogge dei giorni scorsi in montagna — spiega — che hanno ingrossato gli affluenti e hanno innalzato anche la qualità dell’acqua che oggi si presenta davvero pulita». Normalmente fra luglio e agosto è difficile vedere un livello così alto del fiume. «Molto spesso ci si trova in fasi di secca, è vero, ma non sempre è così. In questo momento — aggiunge Lanzetti — diverse circostanze hanno fatto sì che si assista davvero a un’estate fortunata per il fiume». E per tutte le attività che vi girano intorno, soprattutto quelle ricreative e sportive.



Ieri mattina, inoltre, si è registrata la prima traversata della motonave Anguilla che da Casalmaggiore si è portata all’attracco di Sorbolo-Mezzani sulla sponda emiliana per far salire a bordo diverse persone dirette al mercato settimanale di Casalmaggiore. Circa una mezzoretta di viaggio, molto piacevole per la verità, sotto la guida di Lanzetti che sta ripetendo l’esperienza dell’anno scorso. Si tratta di «Un Po al mercato», un servizio gratuito attivato dalla Polisportiva Amici del Po in collaborazione con il Comune di Sorbolo Mezzani. Il servizio prevede ogni sabato di agosto la partenza al porto di Mezzani alle 9 con l’arrivo a Casalmaggiore alle 9.30; il ritorno è previsto alle 12 con arrivo al porto di Mezzani alle 12.30. Per le prenotazioni occorre contattare il numero 0375/43502 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 o scrivere a info@amicidelpo.org. Da segnalare anche l’iniziativa di domani dalle 19 alle 21 il «Tramonto sul Grande Fiume», un giro sul Po a bordo dell’Anguilla con aperitivo bio rinforzato e i racconti enoici del Wine-Jockey Matteo Pessina. I posti sono limitati. Il costo è di 50 euro su prenotazione e di 45 per gli associati alla Polisportiva.