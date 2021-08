Con l'Anguilla del Po tutti al mercato

CASALMAGGIORE - Nell’ambito delle azioni di valorizzazione del fiume si può inserire a pieno titolo anche «Un Po al mercato», il servizio gratuito attivato dalla Polisportiva Amici del Po di Casalmaggiore, in collaborazione con il Comune di Sorbolo Mezzani, grazie alla sua imbarcazione Anguilla del Po, recentemente rimessa a nuovo dopo il furto dei mesi scorsi.

Servizio che prevede ogni sabato di agosto la partenza al porto di Mezzani alle 9 con l’arrivo a Casalmaggiore alle 9.30 per visitare il mercato della cittadina casalasca. Il ritorno da Casalmaggiore è previsto alle 12 con arrivo al porto di Mezzani alle 12.30. Per le prenotazioni occorre contattare il numero 0375-43502 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 o scrivere a info@amicidelpo.org.

Da segnalare anche l’iniziativa in programma per lunedì dalle 19 alle 21, il «Tramonto sul Grande Fiume», un giro in barca sul Po a bordo dell’Anguilla con aperitivo bio rinforzato e i racconti enoici del Wine-Jockey Matteo Pessina. I posti sono limitati. Il costo è di 50 euro su prenotazione e di 45 per gli associati alla Polisportiva.

