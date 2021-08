Contrario al Green Pass, il parroco cancella la sagra. Ed è rivolta

SAN LORENZO AROLDO - Per la tradizionale sagra patronale saranno celebrate solo messe. Il parroco don Diego Pallavicini: “Il resto (commedia, grigliata, tombolata) è saltato perché ci è stato imposto di richiedere il Green Pass, cosa che mi rifiuto assolutamente di fare. Ritengo che questo artificio introdotto da chi comanda in questo momento non solo sia ingiusto ed illecito, ma addirittura pericoloso perché fa credere a chi lo possiede di non potersi contagiare e di non poter contagiare, cosa assolutamente falsa…". E in paese monta la protesta.