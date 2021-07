Sapiens, ok dell'Ats al nuovo centro vaccinale

CREMONA - A seguito della comunicazione dell’esito del bando promosso da ASST di Cremona per la concessione in comodato d’uso gratuito di locali da destinarsi all’attività vaccinale anti COVID-19, nel pomeriggio di giovedì 29 luglio i tecnici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ATS Val Padana hanno prontamente eseguito il sopralluogo presso il nuovo Centro Vaccinale a Castelverde (frazione Costa Sant’Abramo), per la verifica dell’idoneità igienico-sanitaria prevista dalla norma.

A seguito dell’esito del sopralluogo e della successiva valutazione della documentazione prodotta, in data 30 luglio l’ATS ha tramesso all’ASST di Cremona l’atto che accerta l’idoneità igienico sanitaria degli spazi ispezionati e che nel mese di settembre sostituiranno, come centro vaccinale massivo, quelli attualmente allestiti presso la Fiera di Cremona.

Ancora una volta, gli Enti Sanitari del territorio rendono concreta la ferma volontà di garantire la piena e continuativa operatività della campagna vaccinale anti COVID-19