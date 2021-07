Minacce e furto sul treno nel maggio 2013, arrestato 26enne macedone

SCANDOLARA RAVARA - Nel maggio del 2013, appena maggiorenne, si era reso protagonista di una rapina, in concorso con altri 3 complici, ai danni di due coetanei a bordo di un treno a Codogno. Minacciandoli con il martelletto frangivetro applicato accanto ai finestrini di ogni vagone, aveva minacciato i due ragazzi e intimato di dargli soldi ed oggetti di valore in loro possesso. A seguito della denuncia fatta dalle due vittime, con tanto di descrizione degli aggressori e la visione dei filmati di videosorveglianza della Stazione Ferroviaria, è stato possibile riconoscere i rapinatori e denunciarli a piedi libero.

I carabinieri hanno ora dato esecuzione all’ordine per la carcerazione, emesso a seguito di sentenza definitiva, del giovane macedone che dovrà espiare una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi per il reato di rapina aggravata in concorso. Il 26enne, rintracciato ed arrestato dai militari di Scandolara Ravara, è stato condotto preso la Casa Circondariale di Cremona.