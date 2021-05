Rapina sul treno Brescia-Cremona, denunciati due giovanissimi

SORESINA - I Carabinieri della Stazione di Soresina, in esecuzione dell’ordinanza della misura cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, hanno tratto in arresto due minori - rispettivamente di 15 e 16 anni - residenti nel Comune di Soresina.

I due ragazzini, lo scorso 20 aprile sul treno che percorre la tratta Brescia–Cremona, avevano preso di mira due loro coetanei: mentre si trovavano sul convoglio avevano aggredito il primo giovane schiaffeggiandolo e rapinandolo del telefono cellulare e della somma di 10 euro che aveva nel portafogli. Poi, avevano rivolto le loro mire su un secondo ragazzino al quale, oltre a minacciarlo di morte, avevano rubato 5 euro, il telefono cellulare e la bicicletta con la quale si erano poi dati alla fuga non appena scesi dal treno. I giovani rapinatori, una volta espletate le formalità di rito, così come disposto dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni d Brescia, sono stati collocati in due diverse comunità di recupero per minori.