Caorso, ritrovato nei cassonetti dei rifiuti il cibo donato da Emergency

CAORSO - Diversi pacchi di cibo confezionato e a lunga scadenza – prevalentemente pasta, biscotti, confetture – sono finiti nei cassonetti dell’immondizia a lato della Padana Inferiore: si tratta di provviste alimentari donate da Emergency e a gettarle sono

stati alcuni richiedenti asilo ospitati in un appartamento nei pressi dell’ingresso autostradale, di fronte agli occhi increduli dei residenti. L’episodio è stato segnalato al sindaco Roberta Battaglia, che - accertata la veridicità dell’accaduto - ha immediatamente contattato la cooperativa piacentina che gestisce il progetto di accoglienza.

«Indipendentemente dalle ragioni che hanno spinto i richiedenti asilo a buttare il materiale, trovo la cosa molto grave – dice il primo cittadino –. Fra l’altro Caritas e Comune forniscono generi alimentari a persone effettivamente bisognose: se non avevano bisogno di cibo potevano consegnarlo e noi lo avremmo recapitato alle persone in difficoltà. Il cibo non si getta». Purtroppo non è stato possibile recuperare il materiale, perché poco dopo la segnalazione è avvenuto lo svuotamento dei cassonetti da parte di Iren e dunque non c’è stato il tempo necessario per spostare confezioni e sacchi. La cooperativa, che ha assicurato l’intenzione di avviare accertamenti, ha spiegato al Comune che i richiedenti asilo non hanno bisogno di pacchi alimentari: «Hanno un budget prestabilito che permette loro di provvedere ad ogni esigenza – spiega Battaglia – e dalla coop mi hanno garantito di non sapere nulla circa la consegna di questo materiale. Si è trattato, quindi, di un’iniziativa spontanea da parte di volontari Emergency. È bene che le donazioni non avvengano a caso».