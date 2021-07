Tecnica dell'abbraccio, via il Rolex dal polso di un 75enne

PANDINO - La tecnica dell'abbraccio, utilizzata da una donna per avvicinare un 75enne del paese e sfilargli dal polso un orologio Rolex. L'anziano è stato preso di mira in via dei Caduti, vicino al cimitero. Nel tentativo di divincolarsi dall'abbraccio, l'anziano è caduto a terra procurandosi qualche escoriazione che ha reso necessario l'intervento del personale sanitario del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La donna, probabilmente, nelle vicinanze aveva un complice a bordo di un'auto che l'attendeva.