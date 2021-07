Il medico vaccinatore: «Cara Meloni, sbagli politica»

CASALMAGGIORE-VIADANA - «Sui vaccini la Meloni sbaglia». L’affermazione fa notizia, visto che a pronunciarla è Michele Calavalle, militante di Fratelli d’Italia, fra i soci fondatori del circolo di Viadana. Ma, soprattutto, dentista in pensione che da mesi si sta dedicando anima e corpo alle vaccinazioni, prima in Fiera a Cremona e ora all’hub di Casalmaggiore.

Le battaglie politiche è giusto farle su altri temi come la giustizia e l’immigrazione

«Le battaglie politiche è giusto farle su altri temi come la giustizia e l’immigrazione — spiega Calavalle — ma non si possono fare contro la scienza e l’evidenza. Io parlo non solo da medico, ma anche per l’esperienza che ho accumulato in questi mesi nel corso dei quali cui ho vaccinato 100 persone al giorno per cinque giorni alla settimana: migliaia di persone che hanno raccontato i loro sintomi e le loro esperienze e che mi hanno portato a capire che veramente la vaccinazione è l’unica strada per uscire da questa pandemia. Argomenti che non possono essere motivo di contesa politica. Al contrario, da un’ autentica leader come lei mi aspetto semmai un appello a vaccinarsi in modo da innalzare la soglia di sicurezza fra la popolazione. In particolare, non sono accettabili le affermazioni circa la contrarietà delle somministrazioni ai ragazzi dai 12 ai 19 anni: anche loro devono essere messi in sicurezza. La posizione della Meloni è tecnicamente sbagliata».

Calavalle è assolutamente contrario alle manifestazioni di piazza dei giorni scorsi. «È gravissimo fomentare anche lontanamente queste forme di protesta — dice — perché allontanano sempre di più il popolo italiano dall’utilizzo del raziocinio e dall’educazione civica». Nel frattempo, proprio ieri la Meloni si è vaccinata.