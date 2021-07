Referendum per la "giustizia giusta", firma anche Pizzetti

CREMONA - Il deputato cremonese Luciano Pizzetti ha annunciato la sottoscrizione di due referendum per la giustizia giusta presso il banchetto del Partito Radicale che si terrà sabato 31 luglio al mercato di piazza Stradivari. Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Radicale, Pizzetti ha spiegato i motivi della propria scelta: «Ho deciso di firmare questi due referendum – responsabilità diretta dei magistrati e separazione delle carriere – perché mi sembrano i più importanti. Non che gli altri non lo siano, ma penso che ci si debba concentrare e non disperdere l’attenzione anche nell’auspicata eventualità che i referendum si tengano. Penso che i due referendum sottoscritti possano contribuire a riformare il pianeta giustizia che, è evidente, ha pecche notevoli, non funziona».