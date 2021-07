Rivoluzione quartiere Po, maxi-finanziamento da 15 milioni

CREMONA - Il Comune di Cremona ha ottenuto 15 milioni di euro per il bando ministeriale sulla qualità dell’abitare del quartiere Po: lo annuncia il vicesindaco Andrea Virgilio. Che spiega: "Nei prossimi anni partirà un progetto imponente di rigenerazione urbana". Gli interventi previsti riguardano:

la scuola materna ‘Martiri della libertà’ con demolizione dell’attuale struttura a rischio sismico e la costruzione di un nuovo polo per l’infanzia;

con demolizione dell’attuale struttura a rischio sismico e la costruzione di un nuovo polo per l’infanzia; l’ex fornace Frazzi con messa in sicurezza e realizzazione di spazi espositivi e per associazioni;

con messa in sicurezza e realizzazione di spazi espositivi e per associazioni; il complesso sportivo a Po con la riqualificazione della pista ciclabile, degli spogliatoio di calcio e pattinaggio, del piazzale Azzurri d’Italia;

con la riqualificazione della pista ciclabile, degli spogliatoio di calcio e pattinaggio, del piazzale Azzurri d’Italia; il lungo Po con nuova pavimentazione e nuovo arredo urbano per aree di socialità;

con nuova pavimentazione e nuovo arredo urbano per aree di socialità; gli alloggi Sap (servizio abitativo pubblico) di via Vecchia e via Valdipado con riqualificazione energetica ed eliminazione delle barriere architettoniche;

(servizio abitativo pubblico) di via Vecchia e via Valdipado con riqualificazione energetica ed eliminazione delle barriere architettoniche; la riqualificazione del Parco Sartori e del parco Tognazzi.



Accanto agli interventi strutturali, comprensivi anche di impianti fotovoltaici e opere idrauliche e viabilistiche, anche interventi sociali presso contesti abitativi difficili e in sinergia con la comunità del quartiere e della città. "Il progetto - precisa Virgilio - ha un costo di oltre 15 milioni di cui 255mila già finanziati sulla scuola e 240mila di cofinanziamento da parte del Comune. Nei prossimi mesi sarà dunque fondamentale confrontarci con i cittadini soprattutto rispetto ad alcuni contesti che verranno riqualificati".

Il maxi-piano che coinvolge il quartiere Po darà un nuovo volto e, soprattutto, nuovi contenuti ad una zona nevralgica di Cremona. "La città si trasforma - afferma Virgilio -, deve farlo con attenzione alla valorizzazione di quei luoghi che offrono identità e appartenenza. Lo deve fare rispettando il passato ma con un approccio innovativo, sostenendo l’iniziativa privata e imprenditoriale e promuovendo progetti di qualità per ottenere quelle risorse straordinarie in grado di riqualificare il patrimonio pubblico e le aree verdi, lo deve fare con uno sguardo alle fragilità sociali soprattutto in questa fase incerta per tante famiglie.

Un ringraziamento al nostro sindaco, ai colleghi di giunta e ai diversi settori dell’ente, perché è stato fatto un gran bel lavoro di squadra".