Trova 300 euro per strada e li consegna ai vigili

CASALBUTTANO - Un cittadino perde 300 euro in via Roma, denaro contante che aveva in tasca. A trovare i soldi è la 36enne Agnese Gualtieri, di Casalbuttano, insegnante alla scuola dell’infanzia di Paderno Ponchielli, che recupera le banconote dall’asfalto per poi consegnarle al comando di Polizia locale. E dopo un’attenta e scrupolosa indagine portata avanti anche grazie all’ausilio delle telecamere, il commissario Luciano Baccanti e gli agenti del comando Casalbuttano-Corte de’ Cortesi riescono a rintracciare il legittimo proprietario ed a restituirgli i 300 euro. «Una volta conclusa la vicenda ho incontrato questo signore – spiega Agnese –, ci siamo conosciuti e mi ha ringraziato. Non ho voluto nulla, per me ciò che contava era arrivare al lieto fine della storia».