Lo rintraccia con Messenger per restituirgli il portafoglio

SESTO (18 gennaio 2021) - L’occasione farà anche l’uomo ladro, ma se uno nasce con la coscienza pulita non c’è lusinga che tenga. Lo sa bene Paolo Locatelli, che abita con la famiglia nella frazione di Casanova del Morbasco. Sabato pomeriggio, uscendo dall’Iper di Gadesco dopo aver fatto acquisti, ha perso il portafoglio. Conteneva la carta d’identità, la patente, le tessere di bancomat e carta di credito e del denaro contante. Glielo ha ritrovato ieri un altro cliente di mezza età che si è fatto in quattro per rintracciarlo e riconsegnarglielo. Integro. Con documenti e soldi. Il protagonista di questa bella storia di onestà e, se la retorica ci dà il permesso, pulizia morale, si chiama Roberto B. e abita a Ostiano.

Ieri dopo le 10, la disavventura prende però una piega tanto inaspettata quanto gradita. «A metà mattina – racconta Locatelli — sul telefonino ho ricevuto un messaggio su Messenger e non credevo a quello che diceva: un certo Roberto di Ostiano mi avvisava di aver trovato il portafoglio stamattina (ieri per chi legge, nda) davanti all’Iper e di dargli sempre via Messenger il mio numero di telefono perché mi avrebbe chiamato per darci un appuntamento, cosa che ha fatto subito. Mi sono fatto dare il suo indirizzo e l’ho raggiunto a casa sua, dove con grande cordialità, mi ha spiegato di averlo notato per terra e mi ha restituito tutto. Io però, avendo verso di lui un grande debito, perché mi ha risparmiato non solo i disagi di rifare le carte, ma anche i costi dei duplicati, volevo ripagare la sua gentilezza e il suo senso civico almeno con una mancia, ma lui l’ha rifiutata dicendomi che gli bastava il mio grazie. «Non voglio nulla, io sono una persona onesta», ha detto; una frase che mi ha colpito molto».

Come l’ha colpito e impressionato l’impegno e le modalità escogitate dell’uomo per contattarlo con tempestività: «Poteva benissimo portarlo dai carabinieri – continua Locatelli – invece si è preso a cuore di persona la cosa e non conoscendomi ha pensato di rintracciarmi con Messenger».

