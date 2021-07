Soncino nella top 300 dei luoghi più belli al mondo

SONCINO - Che Soncino fosse uno dei 100 borghi più belli d’Italia si sapeva da un paio di decenni. Che potesse addirittura essere riconosciuta, però, come una delle 300 località più affascinanti del mondo intero se lo sarebbero sognati in pochi. Eppure, non c’è nulla di più lontano da un’esperienza onirica, è tutto vero. L’associazione franco-spagnola Les Plus Beaux Villages de la Terre che ogni anno, dal 1982, stila la classifica delle cittadine «da favola» ha infatti deciso di mettere in vetrina il gioiello dell’Oglio. Nel farlo ha anche dedicato, sui social di tutto il mondo e in particolare su Instagram, uno spezzone filmografico che è stato interpretato, danzando sotto alla rocca sforzesca, da Chiara Pedrini e Vincenzo Russo. I passi di valzer sono stati affidati alla sapiente regia di Paola Cominetti.

Entusiasta l’assessore al Turismo e al Commercio Chiara Rossi che sul virtuale punta moltissimo: «Il nostro borgo ha tratto, continua a trarre e trarrà ancora beneficio da questa pubblicità sul web a livello locale e internazionale. La pagina istituzionale @borgo.di.soncino, inoltre, ha lanciato diverse iniziative proprio per la promozione cittadina, anche dei nostri commercianti. A tal proposito i titolari di attività commerciali come negozi, bar e ristoranti, potranno essere inseriti nelle ‘stories’ semplicemente taggando la pagina ufficiale»