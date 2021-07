Dizionario virtuale del dialetto, esordio in autunno

SONCINO - Partito quasi come una boutade, uno scherzo, una chiacchierata con gli Youtuber novantenni Bibe e Maria, è poi diventato un piano ben più strutturato e, infine, oggi è un vero e proprio progetto che mischia ingegneria informatica, storia del borgo e ricostruzione linguistica. Gli Amici della Rocca, che stanno realizzando un dizionario virtuale dell’antica lingua vernacolare paesana pre ‘boom economico’, hanno infatti non solo ampliato il loro team di esperti ma stanno pensando di aggiungere sempre più lemmi, introdurre nuove funzionalità nel programma e renderlo «aperto», non solo per il pubblico che lo potrà consultare gratuitamente ma anche e soprattutto per gli sviluppatori che lo potranno migliorare di anno in anno, senza sosta. Il varo digitale è previsto per l’autunno.

Ma che fine ha fatto il Lessico Multimediale Soncinese? Gli Amici della Rocca hanno forse abbandonato il progetto di un’enciclopedia tutta in soncinese? No, anzi, è tutto il contrario. E Mauro Belviolandi, il presidente, spiega perché: «Abbiamo avuto la fortuna di poter inserire nuovi collaboratori in squadra ma questo significa anche tempi di sviluppo più dilatati. Naturalmente, trattandosi di un progetto molto ampio e in continua espansione, non attenderemo che tutte le funzionalità pensate siano attive alla perfezione per renderlo pubblico. L’idea sarebbe piuttosto quella di lanciare il Lessico Multimediale e poi continuare a potenziarlo nel tempo. Siamo partiti con l’intenzione di raccogliere alcuni lemmi e poi renderne disponibili grafia e traduzione ma ora c’è molto di più. Oltre ad ampliare il parco lessicale introdurremo funzionalità aggiuntive quali la sezione dei ‘modi di dire’ e le ‘recitazioni’ per una corretta pronuncia».