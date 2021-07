Spettacoli, cinema e aperitivi per celebrare l’estate

PANDINO - Più appuntamenti quasi ogni settimana, sino a settembre inoltrato: è tempo di «Pandino estate», programma approntato dal Comune, in particolare dagli assessorati al Commercio e Turismo (Riccardo Bosa) e Cultura (Sara Sgrò). Molte delle serate si terranno al castello, nell’arena interna. Ad esempio, la rassegna cinematografica che «Come in un film!» che per giovedì alle 21,30 prevede la proiezione di «Ti presento i miei». Il 29 sarà la volta del giallo «Cena con delitto». Per venerdì prossimo l’ufficio turistico organizza invece una visita serale del castello. Ritrovo alle 21 per ripercorrere la storia del maniero sulle orme di Bernabò Visconti. L’iniziativa verrà replicata il 27 agosto. Prenotazioni allo sportello.

Verrà celebrata il primo agosto la festa di Santa Marta, che sarà organizzata dalla Pro loco in piazza Vittorio Emanuele III. Una domenica con bancarelle, messa, stand gastronomici e musica dal vivo. Venerdì 6 agosto alle 21, in castello, spazio a «Il giro della piazza», spettacolo di arte circense della compagnia Madame Rebinè. Il 10 agosto, la notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, si festeggerà nella frazione di Gradella. Con il «Borgo dei desideri», esposizione di artisti, hobbisti, con annessi spettacoli, possibilità di gustare un aperitivo o cenare. Il 21, nell’arena del maniero, sarà la volta dello spettacolo teatrale e musicale «Dal Rinascimento ai giorni nostri» con il gruppo Oisavar quartet.

Il mese di settembre si aprirà il 3 con lo spettacolo teatrale «Una famiglia quasi perfetta» della compagnia Les artisans di Lodi. Appuntamento alle 21 in castello. Dal 3 al 5 nelle sale del maniero, mostra fotografica e concorso di immagini. Domenica 5 spazio alla Ciclolonga, la biciclettata dell’associazione «Pandino Eventi», con ritrovo dalle 7 in via Umberto I. Il 10 alle 18, al castello, si terrà la presentazione del volume «Tra le pagine di una città», organizzata dalla Pro loco. Sabato 11 e domenica 12 ci il raduno delle Fiat Panda promosso dall’associazione dedicata al modello di auto di casa Fiat. Occuperà il centro storico.

La sera del 12, sempre al maniero, l’associazione Informamusica proporrà un concerto. Il mese si chiuderà il 26 con il mototour delle Terre viscontee organizzato dal moto club pandinese e il 29 e 30 con la transumanza dei bergamini.