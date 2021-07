Colonie Padane, sabato 24 luglio riapre il Parco Avventura

CREMONA - Il Parco Avventura di Cremona riparte dopo nove mesi di stop. Gli itinerari sospesi del Parco Colonie Padane, che nel 2020 aveva totalizzato 3.300 accessi, chiusi per decreto nazionale in materia anti-contagio il 26 ottobre scorso, riaprono sabato 24 luglio in sicurezza per offrire nuove avventure tra gli alberi a piccoli e grandi scalatori. Il Parco Avventura, gestito dalla Cooperativa Gruppo Gamma, sarà accessibile con un nuovo orario: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20 e nel weekend (sabato e domenica) dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, con la possibilità di salire dalle 13 alle 16 previa prenotazione. Novità del 2021: quest’anno chi accederà al Parco riceverà la Fidelity Card, dedicata a chi non può smettere di vivere l’avventura. La carta consentirà di accedere ad una speciale promozione: ogni 6 ingressi, ce ne sarà uno in omaggio.

Il Parco Avventura offre 8 percorsi: 3 itinerari sospesi per i più piccoli (dai 100 ai 140 centimetri di altezza), 4 itinerari sospesi per i più grandi di livelli di difficoltà crescenti e 1 itinerario super baby per i bambini 0-3 anni (sotto i 100 centimetri di altezza) da percorrere senza caschetto e imbragatura perché protetto da balaustre di legno. In più, per i più temerari, è disponibile il power fun, salto nel vuoto da 14 metri di altezza. Attesa da molti, la riapertura del Parco Avventura rappresenta per le Colonie Padane un ulteriore passaggio di ritorno alla “normalità”. Tante, infatti, le attività in corso all’interno del Parco: dal centro estivo “Never Ending Summer” per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni al “Fitness con l’istruttrice Evelina Marca”, dalle lezioni della scuola di danza Cremona Dance al corso per neo-mamme di Mamma In forma. Il Parco, inoltre, è recentemente diventato sede di due associazioni podistiche: Marathon Cremona e 3C (Compagnia Corridori Cremonesi Run). Da segnalare, inoltre, il rilancio del Bar delle Colonie con nuove proposte, grazie all’impegno delle Cooperative Varietà e Gamma.

E così, anche in periodo covid, le Colonie Padane sono sempre più un punto di riferimento per Cremona e oltre per le attività di svago, gioco e sport, all’aria aperta, nel verde e in sicurezza. Per prenotare l’ingresso al Parco Avventura è necessario contattare la Cooperativa Gruppo Gamma, che dal 2018 gestisce il Parco, all’interno della collaborazione tra Comune di Cremona e Consorzio Solco, telefonando al numero 3314085264 o mandando un’email all'indirizzo di posta elettronica parcoavventuracremona@coopgruppogamma.it.