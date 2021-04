Colonie Padane, il parco riapre

CREMONA (6 aprile 2021) - Dopo tre settimane di chiusura, a seguito dell’ordinanza del sindaco Gianluca Galimberti su tre parchi cittadini, il Parco delle Colonie Padane si prepara a riaprire i cancelli. Da mercoledì 7 aprile tornano di nuovo fruibili il grande polmone verde e la struttura in riva al fiume Po (aree gioco libere comprese) con gli orari dell’ora legale, ovvero dalle 9 alle 19, e con tutti i protocolli anti-contagio: obbligo di dispositivi di protezione individuale e di distanziamento e divieto di assembramenti.

La riapertura porta con sé una novità importante. Il Consorzio Solco, con le Cooperative Varietà e Gamma protagoniste, apre ufficialmente la stagione del Bar delle Colonie Padane. Da domani, come previsto dalle norme, il bar è attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 9 alle 18, esclusivamente con il servizio take away.

Resta chiuso, per decreto nazionale sui parchi tematici, il Parco Avventura che però, appena le disposizioni lo consentiranno, tornerà ad accogliere in sicurezza piccoli e grandi scalatori sugli itinerari sospesi.

