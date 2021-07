Violento pestaggio nei confronti di connazionale, arrestato 22enne

CREMONA - A seguito di articolate indagini condotte dalla Squadra Mobile di Cremona e coordinate dalla Procura della Repubblica di Lodi, è stato arrestato un 22enne di nazionalità marocchina, residente in provincia di Ferrara, ma di fatto senza fissa dimora. Il giovane - che si era reso irreperibile da diverse settimane - è stato individuato dagli investigatori come uno dei responsabili dell’efferata aggressione nei confronti di un connazionale di 20 anni. Nello specifico, l’11 novembre del 2020, il personale della Polizia di Stato era intervenuto su richiesta dei sanitari del Pronto Soccorso di Cremona, poiché intorno alle ore 20 si era presentato un ragazzo di origini marocchine con evidenti segni di percosse e ferite di arma da taglio.

L’attività di indagine, avviata immediatamente grazie all’acquisizione delle dichiarazioni del ragazzo, ha permesso di individuare il luogo dell’aggressione, avvenuta verosimilmente nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, sulla sponda lodigiana del Po e, precisamente, in Località Ballottino nel territorio del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda. Durante il sopralluogo effettuato con la Polizia Scientifica, sono state rinvenute numerose tracce di sangue, una mazza metallica ed una pistola, che sono state sottoposte a sequestro.

A seguito della lunga attività investigativa, grazie all’analisi del traffico telefonico ed all’acquisizione di un video del violento pestaggio, gli investigatori sono riusciti a risalire al 22enne come uno degli autori dell’efferato delitto. In base agli elementi raccolti, il G.I.P. del Tribunale di Lodi, su richiesta della Procura della Repubblica di Lodi, ha emesso un’ordinanza che ha disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio.

Nonostante diversi giorni di ricerche, il marocchino sembrava introvabile, tuttavia - con il fondamentale contributo del personale della Stazione dei Carabinieri di Rosate Milanese (Milano) - il 22enne è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale “Piccolini” di Vigevano (Pavia).