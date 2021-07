Truffe telefoniche, nel mirino i cittadini di Malagnino

CREMONA - Truffe telefoniche, è allarme a Malagnino. In queste settimane molte persone hanno ricevuto chiamate sospette da un numero con il prefisso della provincia di Milano e l’invito è di prestare la massima attenzione e non lasciarsi raggirare. A raccontare l’accaduto è stato uno dei tanti residenti che sono stati contattati e che per fortuna non si è lasciato circuire da queste persone che, come lui stesso ammette «erano davvero molto convincenti». Tutto è avvenuto nei giorni scorsi, via telefono. «Sul display del cellulare è apparso il prefisso 02 seguito da un numero a otto cifre. La persona che rispondeva al telefono si spacciava per un’operatrice di una nota società di telefonia, con tanto di musica nei momenti di attesa. Durante la chiamata mi è stato detto che il mio operatore avrebbe aumentato, nel mio caso raddoppiato, il costo mensile della connessione internet che ho a casa. Mi è stato detto che loro avrebbero individuato l’offerta più adatta alle mie esigenze e che dovevo scegliere rapidamente perché era imminente l’emissione della fattura da parte della società con cui ho il contratto con la nuova tariffazione che prevedeva un maggiorazione notevole».

Il cittadino però non si è lasciato intimorire da queste pressioni e ha deciso di vederci chiaro. Dopo aver liquidato l’addetta ha deciso di chiamare direttamente il suo operatore telefonico. «Ho segnalato la cosa e il numero di telefono dal quale mi avevano chiamata. Il mio operatore mi ha subito tranquillizzato che non c’era alcuna modifica della tariffa prevista nel contratto e che si trattava di una truffa online. Parlando con altri residenti ho saputo che non ero stato l’unico ad essere contattato». Fortunatamente tutto si è risolto senza problemi e conseguenze, ma questo residente ha deciso di raccontare e rendere pubblica la sua storia. «Non vorrei che magari qualche anziano si faccia raggirare da queste persone. Hanno un tono e un modo di porsi molto convincente, insistente. Per di più con me hanno utilizzato anche la suoneria d’attesa tipica del mio operatore. Facendo una ricerca sul web inoltre ho verificato che quel numero è stato più volte segnalato per aver messo a punto delle truffe. Quindi volevo invitare tutti a prestare la massima attenzione». In paese la notizia dell’accaduto si è diffusa e, confrontandosi, anche altri cittadini hanno confermato il modus operandi. Un consiglio contro truffe e raggiri via filo o online: segnalare gli episodi sospetti alle forze dell’ordine, come ad esempio la polizia postale.