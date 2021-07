Farmacie a Crema, continua a crescere il disagio per i cittadini

MILANO - “A Crema l’assenza di farmacie aperte durante il turno serale continua a far crescere il disagio. Il disservizio è generale, colpa della turnazione che non tiene conto delle esigenze del territorio”. A denunciarlo è Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5s Lombardia, il quale precisa: “È inaccettabile e già molti cittadini, assieme agli stessi farmacisti hanno denunciato la non sostenibilità della situazione. Per questo motivo ho depositato un’interrogazione in Regione Lombardia: il mio obiettivo è comprendere quali soluzioni la Giunta Fontana intenda mettere in campo così da risolvere il problema. Soprattutto - precisa - ho voluto proporre a Regione di adoperarsi affinché venga garantita, ogni giorno, almeno una farmacia di turno a Crema, Cremona e Casalmaggiore, i tre principali poli della provincia”.

Si tratta di una richiesta, quella del consigliere Degli Angeli, che parte dall’insieme di norme regolanti il servizio farmaceutico: “La ratio di questo sistema - chiarisce Degli Angeli - sarebbe quello di garantire al cittadino la possibilità di trovare ogni giorno, ovunque sul territorio e con facilità, almeno una farmacia aperta in grado di fornire tutti i farmaci e i servizi necessari al fabbisogno sanitario dei cittadini”.

Tuttavia, secondo le testimonianze giunte finora, trovare una farmacia aperta durante il turno notturno sembrerebbe sempre più complicato. Peggiora poi la situazione anche il fatto che molte farmacie siano poco fornite e per i cittadini, di conseguenza, trovare i farmaci prescritti dal medico curante diventa ancor più complicato. “La responsabilità - conclude Degli Angeli - sarebbe da imputare all’accorpamento della Ats Val Padana il cui nuovo sistema di turnazione non tiene conto delle distanze. Mi auguro quindi che Regione intervenga in modo solerte risolvendo il problema e, soprattutto, sapendo garantire un corretto servizio alla cittadinanza”.