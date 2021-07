L'elogio di Mattarella per le lacrime di Vialli

ROMA - «Avete pienamente meritato di vincere, ben oltre i rigori», ha detto il presidente Sergio Mattarella ricevendo gli azzurri al Quirinale. Il capo dello Stato ha voluto ringraziare in particolare Gianluca Vialli che «ha espresso in tv i sentimenti che tutti noi sentivamo». Complimenti anche a Donnarumma per essere il miglior giocatore del torneo. E - ha aggiunto Mattarella - «voglio far mio il ricordo di Davide Astori. E poi Spinazzola che con le stampelle è riuscito a precedere tutti alla premiazione».