Fontana: «A Vialli il Premio Rosa Camuna»

MILANO - Regione Lombardia attribuirà al cremonese Gianluca Valli il 'Premio Rosa Camuna', il riconoscimento più importante dell'istituzione lombarda. Lo ha comunicato il presidente Attilio Fontana. "Ascoltando quanto riferito dai Campioni d'Europa durante l'avventura che ci ha portato al trionfo di ieri sera, il contributo di Vialli - ha spiegato il governatore - è stato davvero importante. Un suggeritore tecnico-tattico, ma soprattutto un amico di ogni calciatore azzurro capace di dispensare consigli e di cementare in maniera granitica il gruppo". "Non appena sarà disponibile - ha concluso Fontana - lo riceveremo a Palazzo Lombardia per consegnargli il premio, che vuole anche essere un riconoscimento alla sua brillante carriera da calciatore".