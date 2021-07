Dal cielo pioggia di volantini per il Day Hospital Oncologico

CASALMAGGIORE - Tre aerei in formazione guidati da piloti locali solcheranno i cieli di Casalmaggiore oggi pomeriggio dopo le 16 per lanciare un appello alla solidarietà e sostenere il progetto di riqualificazione del Day Hospital Oncologico dell’ospedale Oglio Po. Dall’alto getteranno dei volantini. Lo preannuncia Carlo Stassano, presidente dell’associazione Atletica Interflumina: «L’occasione è data dalla manifestazione nazionale Master di atletica che si terrà sabato e domenica. Il ‘Trio di Casalmaggiore’ formato da Armando Raschi, Elvezio Storti e Raffaele Barbieri sorvolerà il centro sportivo per lanciare i volantini del service che il Rotary Club Casalmaggiore Oglio Po, con il past president Vanni Raineri e l’attuale Luigi Borghesi si sono inventati con il progetto ‘Il cielo in una stanza’ per fare rinascere il reparto oncologico dell'ospedale Oglio Po. Sarà una gara di solidarietà, a cui tutto il mondo dell'atletica leggera master potrà contribuire. Ho verificato, contattando il sindaco, che si possa effettuare questa operazione ed è consentita».