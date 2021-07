Via tutti i soci, Chiara Ferragni liquida anche Valentina con 50 euro

CREMONA - Chiara Ferragni ha liquidato tutti i soci delle società del suo gruppo, riacquistando le loro quote e restando la sola azionista. L'influencer non ha guardato in faccia nemmeno la sorella Valentina Ferragni, che ha dovuto cedere il suo 0,5% detenuto nella Sisterhood srl di Milano (che ha per oggetto la gestione di marchi, marketing ma anche l’acquisto di diritti d’immagine e e-commerce) al prezzo simbolico di 50 euro. Stessa cifra pagata per l'identica quota anche al manager da sempre di sua fiducia, Fabio Salvatore Maria Damiano che ha dovuto come Valentina accontentarsi di 50 euro come liquidazione simbolica. Chiara Ferragni in contemporanea ha ottenuto il 100% di un'altra sua società, la Tbs crew srl dove si è consumato il divorzio con un altro socio storico (col quale da tempo c'erano dissidi), l'imprenditore barese Pasquale Morgese che produceva da sempre le Chiara Ferragni shoes. Morgese aveva il 45% della Tbs crew srl attraverso la sua Esuriens, e non ha accettato il semplice pagamento del valore nominale della quota (che sarebbe stato non di 50 euro come per Valentina, ma di 4.500 euro). Il divorzio è costato infatti un milione tondo di euro pagato da Chiara Ferragni con quattro assegni circolari non trasferibili dell'importo di 250 mila euro ciascuno, “emessi in data 16 giugno 2021 dalla Banca Intesa San Paolo spa, filiale di Milano in corso Garibaldi.