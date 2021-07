Sanità, sindaci uniti per il vertice con Regione

CASALMAGGIORE - Giovedì prossimo i 27 sindaci della zona Oglio Po incontreranno a Rivarolo del Re, al Centro Prisma, alle 16, Giovanni Pavesi, il direttore generale Welfare della Regione Lombardia, al quale presenteranno le proprie proposte di miglioramento della Sanità, con particolare riferimento alla situazione dell’ospedale Oglio Po. «Stiamo stilando un documento unitario che riassuma tutte le posizioni finora emerse», spiega il sindaco di Rivarolo del Re Luca Zanichelli, portavoce dei primi cittadini e ospite dell’importante summit della prossima settimana.

«Finora — ricorda — sono stati già presentati alla Regione Lombardia tre diversi documenti sul tema della sanità: quello del presidente della Provincia Mirko Signoroni, quello dei sindaci della zona consegnato al presidente Attilio Fontana dal sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni e dal sindaco di Calvatone Valeria Patelli e quello dei dieci sindaci mantovani. A questi si aggiunge la proposta redatta da un gruppo di tecnici, amministratori e politici del centrosinistra che chiede esplicitamente la costituzione dell’Asst Oglio Po. Il tentativo, ora, è quello di arrivare ad una sintesi dei contenuti, che non sono conflittuali, ma tendono tutti verso la stessa direzione». Zanichelli ribadisce che «da parte dei sindaci c’è già una unità di intenti tesa a progettare un assetto migliore dell’attuale, che ha evidenziato diversi problemi. L’obiettivo, per essere molto concreti, è riuscire ad ottenere per la zona Oglio Po un direttore che si occupi di sanità, con un proprio budget, e che si rapporti in modo stretto con i sindaci. Se poi la Regione Lombardia sarà propensa a istituire una Asst Oglio Po in base alle nuove linee guida della riforma della legge 23 si vedrà, ma quello che davvero conta, alla fine, è quello».