Rotonda al buio, due incidenti in sequenza a Cavatigozzi

CREMONA - Due incidenti uno dopo l'altro ieri sera sulla rotonda di Cavatigozzi, la cui illuminazione è spenta da mesi in seguito all'ennesimo furto dei cavi di rame. Il primo a uscire di strada, alle 22 in punto, è stato un ventenne di Cremona alla guida di una Fiat 500. Per lui solo tanto spavento e lievi escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cremona e i vigili del fuoco.

Mentre l'equipaggio dei pompieri, sotto la pioggia battente, era impegnato nelle operazioni di soccorso e di recupero nel mezzo, pochi minuti prima delle 23 ha sentito una frenata e ha visto finire nel fosso una seconda vettura. Si tratta di una station wagon su cui viaggiavano tre cittadini svizzeri (due uomini di 54 e 68 anni e una donna 68enne) di ritorno da un matrimonio in provincia e diretti al loro albergo in città. L'uomo al volante ha dichiarato di non aver visto la rotonda a causa del buio ed è andato dritto. Anche per loro solo ferite lievi. Oltre al buio, sul duplice fuori strada potrebbe aver influito lo stato dell'asfalto deteriorato dal passaggio dei tanti mezzi pesanti.