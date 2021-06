Fondazione Comunitaria, Bando per progetti emblematici provinciali 2021

CREMONA - La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ha pubblicato il nuovo "Bando per progetti emblematici provinciali 2021". Possono essere ammessi a contributo, nell’ambito degli emblematici provinciali, solo interventi in linea con il Documento Programmatico Pluriennale di Fondazione Cariplo e attinenti agli indirizzi strategici della Fondazione nelle Aree Arte e Cultura, Servizi alla Persona, Ambiente e Ricerca Scientifica. Il bando sostiene interventi che siano in grado di promuovere lo sviluppo di comunità coese, solidali e sostenibili, il benessere sociale ed economico dei cittadini, la realizzazione, la crescita e l’inclusione attiva dei giovani nella comunità.

Per l’edizione 2021 verranno inoltre sostenuti progetti finalizzati a rilanciare le attività culturali locali, anche in una logica di promozione territoriale. In tal caso, i progetti dovranno essere ideati, gestiti e realizzati in partenariato, nella prospettiva di riattivare o attivare reti e circuiti in grado di: sostenere la ripresa del settore delle performing arts, riavvicinare il pubblico alla fruizione dello spettacolo dal vivo, dare vita a programmazioni condivise fra più soggetti.

Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

localizzazione nel territorio di competenza della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona onlus.

richiesta di contributo non inferiore a 80.000 euro e comunque non superiore al 50% dei costi totali preventivati; nel caso di progetti finalizzati a rilanciare le attività culturali dal vivo coerenti con quanto previsto dal bando, richiesta di contributo non inferiore a 50.000 euro e comunque non superiore al 70% dei costi totali preventivati.

durata massima di 36 mesi.

Tutti i particolari sul bando sono disponibili sul sito della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona www.fondazioneprovcremona.it

Pubblicati gli esiti del Primo e Secondo Bando 2021: 400.000 euro a progetti in provincia di Cremona

Sono stati comunicati intanto gli esiti del primo e del secondo bando 2021 mirati a sostenere progetti d'utilità sociale da finanziare con il concorso di soggetti pubblici e privati. Il primo bando ha assegnato 150.000 euro a 13 progetti in provincia di Cremona.

Nel primo bando i progetti dovevano riguardare i seguenti settori e le iniziative dovranno essere rivolte a favore di soggetti svantaggiati o a vantaggio della collettività: tutela, promozione, valorizzazione del patrimonio storico e artistico, promozione della cultura e dell’arte.

Il secondo bando ha invece assegnato 250.000 euro a 24 progetti in provincia di Cremona. In questo caso i progetti dovevano riguardare i seguenti settori e le iniziative dovranno essere rivolte a favore di soggetti svantaggiati o a vantaggio della collettività: Assistenza sociale e sociosanitaria, Istruzione e formazione, Sport dilettantistico esclusivamente rivolto a soggetti svantaggiati, Tutela, promozione, valorizzazione della natura e dell’ambiente.