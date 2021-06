Lavori di asfaltatura in tangenziale, lunghe code e proteste

CREMONA - Lunghe code e gravi disagi dalle prime ore del giorno in entrata alla città per i lavori in corso di asfaltatura della tangenziale. All'incrocio con via Bergamo, la carreggiata è stata ristretta ad una sola corsia e gli automobilisti sono costretti a rimanere fermi a lungo. La coda in entrata arriva sino a Castelverde, ma la situazione è la medesima per coloro che devono lasciare la tangenziale per entrare nella via Bergamo, e proseguire in direzione Migliaro. Anche in questo caso, code molto lunghe e automobilisti inferociti.