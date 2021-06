Nuova rotatoria: la Paullese scorre

CREMONA - È finalmente aperta e percorribile la nuova rotonda sulla Paullese realizzata dal Gruppo Bossoni come compensazione all’allargamento dell’insediamento commerciale. Si tratta di un’opera decisiva per la sicurezza, sia perché costringe i veicoli a rallentare, sia perché legata ad un progetto più complessivo di sistemazione della Paullese. Con i due milioni destinati al rifacimento delle asfaltature in tangenziale e alla realizzazione di barriere spartitraffico dove sono ora assenti, saranno infatti posizionati gli sbarramenti in new jersey lungo via Castelleone per impedire fisicamente il pericoloso attraversamento dell’aiuola centrale da parte di chi vuole cambiare carreggiata, che ora avrà a disposizione la nuova rotonda.

E «la sicurezza di tutti gli automobilisti e anche dei nostri collaboratori in ingresso e in uscita era l’obiettivo di questo intervento», spiega Francesco Bossoni, responsabile Marketing del Gruppo Bossoni Automobili: «Obiettivo finalmente raggiunto. Si tratta — aggiunge Bossoni — di una rotonda attesa da anni. Quando abbiamo scelto di investire creando il nuovo polo dell’auto, insieme all’amministrazione comunale abbiamo identificato questo intervento per agevolare la viabilità e la sicurezza, sobbarcandocene i costi. La realizzazione della rotonda ha avuto dei rallentamenti per problemi burocratici: il progetto iniziale prevedeva che i lavori partissero dopo l’inaugurazione della nuova sede, nel 2019. Ma oggi voglio sottolineare l’aspetto positivo: finalmente abbiamo una viabilità degna di cui beneficerà, tra l’altro, tutta la zona».

Positivo anche il commento dell’assessore Simona Pasquali: «Mancavano alcuni certificati per il collaudo, ma ora finalmente la rotatoria è aperta. Si tratta di una operazione importante per la viabilità e la sicurezza». Il prossimo passo sarà la chiusura dei varchi: «Il finanziamento regionale è confermato e il cantiere, da bando, dovrà partire entro dicembre».