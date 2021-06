Investita mentre fa jogging, 54enne in ospedale: non è grave

CAPPELLA DE' PICENARDI - Investita mentre faceva jogging. È successo questa mattina intorno alle 7 lungo la strada provinciale 29 in località Cansero, frazione di Cappella de' Picenardi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Torre de' Picenardi, la 54enne residente a Stilo de' Mariani sarebbe stata urtata da un mezzo agricolo mentre stava correndo lungo la provinciale; per lei ferite di media gravità riscontrate dai sanitari della Cremona Soccorso intervenuti a bordo di un'ambulanza. La donna è stata trasportata all'ospedale di Cremona in codice giallo.