Ragazzina investita in bici da un fuoristrada

CREMA - Fortunatamente nulla di grave per la ragazzina investita questa mattina in via Bottesini da un fuoristrada. L'adolescente era in sella alla sua bici e a quanto sembra stava attraversando la via per raggiungere probabilmente il centro giovanile San Luigi. I rilievi sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Crema. L'adolescente è stata trasportata in ospedale in codice verde.