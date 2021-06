Tentato furto nell'ex asilo, obiettivo i dadi giganti in acciaio zincato

VAILATE - Tentato furto, stanotte, al cantiere dell'ex asilo di piazza Della Chiesa dove la ditta Abbati Costruzioni sta lavorando alla riqualificazione dell'edificio che verrà adibito a nuova sede del Comune. Ad accorgersi del fatto è stato un residente della zona, che alle 4.30 ha sentito dei rumori provenire dallo stabile in ristrutturazione ed ha chiamato subito il sindaco Paolo Palladini. Quando il primo cittadino è arrivato sul posto, pochi minuti dopo, ha trovato le assi in legno che fungono da porta d'ingresso dell'ex asilo divelte ma dei malintenzionati nessuna traccia. Forse si è trattato di una bravata, forse del tentativo di alcuni ladruncoli, di sicuro non erano dei "professionisti" attrezzati, di quelli che in pochi minuti portano via tutto il possibile.

Il sindaco stesso ed il consigliere comunale Armando De Berardinis, anche lui giunto sul posto, hanno trovato un flessibile abbandonato sul sagrato della piazza e dei dadi in acciaio zincato (che servono per i tiranti delle funi installate all'interno dello stabile per le norme antisismiche) abbandonati fuori dall'edificio. Un altro consigliere comunale, Ivan Colombo, ha invece aiutato Palladini a ripristinare la porta in legno del cantiere. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Pandino, di turno stamattina sul territorio. Domani il sindaco sporgerà denuncia presso la caserma dei carabinieri di Vailate, già informati dell'accaduto, mentre la Abbati Costruzioni verificherà l'eventuale mancanza di attrezzature.