Rave party nella cava di Cascina Ronchi, preoccupa la situazione sanitaria

MALEO/PIZZIGHETTONE - Da alcune ore a Maleo, centro lodigiano al confine con Pizzighettone, si sta svolgendo un rave party non autorizzato all'interno dell'area della cava di Cascina Ronchi, con la partecipazione di centinaia di giovani arrivati da tutto il Nord Italia, Cremonese compreso. È in corso il monitoraggio da parte delle forze dell'ordine - Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza - e il sindaco Dante Sguazzi informa che probabilmente, durante la giornata, per le strade si riverseranno numerosi ragazzi in procinto di far ritorno a casa. «Tuttora sono lì delle persone - ha spiegato il sindaco - e purtroppo ora si stanno disperdendo ovunque, alcuni ubriachi o drogati e qualcuno, a Maleo, ha già segnalato persone nel parco giochi comunale per bisogni fisiologici. Speriamo tutto questo finisca presto».

Il rave non autorizzato preoccupa anche le autorità sanitarie, soprattutto perché negli ultimi giorni a Maleo è stato rilevato un piccolo focolaio di variante Delta.