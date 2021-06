Aggredisce la madre e lo zio, in manette 59enne

GUSSOLA - Ha picchiato la madre e lo zio, costringendoli a rifugiarsi fuori dall’abitazione, in attesa dell’arrivo dei carabinieri. La storia di violenza domestica è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, a Gussola, e ha avuto come epilogo l’arresto dell’aggressore, un italiano di 59 anni, per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

A ricevere la chiamata di soccorso da parte degli aggrediti sono stati gli uomini della centrale operativa dei carabinieri di Casalmaggiore, che hanno spedito sul posto una pattuglia della stazione di Scandolara Ravara. I militari, non appena entrati nell’abitazione, sono stati minacciati e aggrediti dall'uomo che, però, è stato prontamente bloccato. La madre e lo zio sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell’ospedale Oglio Po.

Successivamente, in caserma a Scandolara Ravara, al termine degli accertamenti, l'aggressore è stato dichiarato in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Cremona, in attesa dell’udienza di convalida. L’uomo tra l’altro si trovava alla misura degli arresti domiciliari per una precedente condanna emessa nel luglio del 2019 dal Tribunale di Mantova per atti persecutori e recentemente era stato denunciato anche dalla stazione dei carabinieri di Gussola per il reato di evasione.