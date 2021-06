Schianto sulla Bergamina, disagi per il traffico con code e rallentamenti

PANDINO - Incidente stradale alle 13 all'altezza dell'incrocio per la frazione di Gradella, lungo la provinciale Bergamina. Feriti, non in modo grave, un 57enne e un 77enne rispettivamente alla guida di una Fiat Punto e di una Hiunday Ix20. Sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco oltre agli equipaggi del 118. Disagi per il traffico con code e rallentamenti.