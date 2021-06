Chiara Ferragni abdica: il re degli influencer italiani è Khaby Lame

CREMONA - Chiara Ferragni ha perso lo scettro: non è più la regina italiana di Instagram. A spodestarla dal vertice della classifica degli influencer più seguiti è stato Khaby Lame, il ventunenne di Chivasso (Torino) diventato famoso per rendere semplici le cose complicate e per sottolinearne l’efficacia con un gesto ben presto virale: i palmi delle mani rivolti in avanti, a favor di telecamere, a voler dire “ecco, bastava così poco”. Non pago di aver accumulato oltre 75 milioni di fan su TikTok, il giovane di origine senegalese è diventato anche l’italiano più seguito su Instagram. Il sorpasso su Chiara Ferragni è avvenuto alle 15.15 di lunedì: 24 milioni di follower (già diventati 25) fronte dei 23,9 dell’influencer cremonese.

Khaby Lame ha conquistato tutti senza pronunciare una sola parola: i suoi video sono muti, anche se “parlano” benissimo. Il fenomeno è esploso all’improvviso, trasformando in soli 15 mesi l’ex operaio che viveva nelle case popolari in un fenomeno mondiale capace di attirare l’attenzione di Mark Zuckerberg e del New York Times. Nel prossimo autunno Khaby volerà negli Usa per girare un video con Will Smith, anche se il suo sogno è girare un film in Italia con Checco Zalone.

Nel frattempo, l’ultimo suo video lo ha dedicato all’apertura di una confezione in tetrapak di latte intero, il prodotto cremonese per eccellenza. Come replicherà Chiara Ferragni, la regina spodestata, per riconquistare lo scettro?