Scontro in via De Gasperi, muore il 18enne Matteo Dossena

CREMA - Un 18enne di Crema, Matteo Dossena, è morto stanotte in seguito alle complicazioni subentrate dopo un incidente stradale avvenuto in via De Gasperi, davanti allo stadio Voltini. Il giovane era in sella a un ciclomotore enduro cinquanta centimetri cubici, diretto verso la rotonda del cimitero Maggiore. Poco più avanti viaggiava un 20enne al volante di una Mini. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della stradale, l'automobilista ha fatto inversione a U, per rientrare verso il centro cittadino. Non si è accorto del ciclomotore. Nell'impatto il 18enne è finito a terra. Immediati i soccorsi: le condizioni del giovanissimo studente dello Sraffa non sembravano gravi. Poi le complicazioni subentrate una volta che il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Maggiore: i medici hanno provato di tutto per salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare.