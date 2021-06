Addio a Linda Bertoglio, colonna portante dell'Auser

VESCOVATO - Comunità in lutto per la morte di Linda Bertoglio. Con lei se ne va una delle colonne portanti dell'Auser di Vescovato. La sua improvvisa scomparsa lascia tutti attoniti e senza parole. Volontaria molto conosciuta per la sua generosità, il suo entusiasmo e la sua energia. Si era avvicinata all'Auser dopo la morte del marito Stefano Farina per proseguire con lo stesso entusiasmo del coniuge nel servizio e nella vicinanza alle persone più bisognose e in difficoltà.