Cordoglio per Battaglia, fondatore e storico volontario Auser

VESCOVATO (21 marzo 2020) - Vasto cordoglio per la morte di Flavio Battaglia, storico volontario dell’Auser. Se n’è andato all’età di 70 anni lasciando un vuoto incolmabile intorno a sé. Più di 15 anni anni fa aveva fondato la sezione locale del sodalizio e, da allora, è sempre stato in prima linea con il suo spirito di servizio, il suo sorriso e la sua capacità di trasmettere serenità anche nelle situazioni più delicate e difficili. A ricordarlo è proprio il presidente dell’associazione Giuseppe Soregaroli. «Flavio, oltre ad essere un amico, era una delle colonne portanti della nostra associazione». Una morte improvvisa in un momento particolare, in cui sarà impossibile porgergli l’ultimo saluto. Per questo la sezione Auser ha aderito con una donazione alla raccolta fondi messa in campo a sostegno dell’ospedale di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO