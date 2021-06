Fondazione San Domenico, la Ancorotti Cosmetics Srl tra i nuovi soci

CREMA - La Ancorotti Cosmetics Srl tra i nuovi soci della Fondazione San Domenico. Indiscrezioni danno praticamente per certo l'ingresso del colosso della cosmesi guidato da Renato Ancorotti nella fondazione che gestisce il teatro e la scuola di musica Folcioni. Una prospettiva d'eccellenza data anche la recente nomina di Ancorotti a Cavaliere del Lavoro, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E come potenziale traino per altre realtà territoriali, che possano pensare a un supporto concreto alla cultura cittadina. Un arrivo importante, dopo l'abbandono di Coop Lombardia un anno fa, anche in vista di riequilibrare le quote pubbliche e private nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come vogliono e nuove norme del Terzo Settore.

Il Cda comprende infatti un numero variabile di membri, da un minimo di tre a un massimo di 11. Di questi, tre nominati dal consiglio comunale di Crema, fino a due dall’assemblea dei soci partecipanti e uno dai fondatori. Se il contributo dei soci fondatori è più saltuario o nel limitato (rinnovabile) periodo, il socio fondatore (come sarà la Ancorotti Cosmetics Srl) è prevista la firma dell’atto di fondazione e la garanzia di un sostegno triennale (rinnovato tacitamente per i successivi). Dalla Fondazione, nessuna conferma o smentita della notizia. La scelta della Ancorotti Cosmetics si appresta comunque a fare da apripista ad altre importanti realtà territoriali.