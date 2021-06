Boschetto, entro l’estate riqualificazione completa del parco Crotti

CREMONA - Nel 2019 il Comitato di quartiere del Boschetto ha proposto all’Amministrazione comunale di completare la riqualificazione del parco di via Verdello attraverso interventi di rigenerazione urbana e strutture di collegamento che facilitino l’accesso a quest’area verde dalle varie zone del quartiere. L’Amministrazione ha accolto la proposta e ha inserito il progetto nel Piano delle Opere Pubbliche, stanziando i necessari finanziamenti anche per la realizzazione di un’opera di street art su un edificio privato che delimita il parco.

Si tratta di una proposta condivisa con i giovani del quartiere e i proprietari dell’immobile, che hanno già dato il proprio consenso alla realizzazione del murale per ricordare un residente “storico” del Boschetto, Romolo Crotti, la cui memoria è ben presente nei ricordi di tanti cremonesi: è infatti a lui che il parco è stato intitolato. Il progetto figurativo sarà sviluppato ed elaborato con la collaborazione di un artista locale e sarà completato a fine estate, quando avverrà anche l’intitolazione ufficiale a Romolo Crotti.

Tale iniziativa testimonia ancora una volta l’importanza dei percorsi di cittadinanza attiva promossi sia dall’Amministrazione comunale, grazie al costante impegno dell’assessore Rodolfo Bona, sia da parte del Comitato di quartiere e dal suo presidente, Gianrosario Tamburini. Pertanto, a settembre, l’appuntamento è al Boschetto, per inaugurare il parco “Romolo Crotti”.

Il quartiere Boschetto si sviluppa a nord della città. Al suo interno sono presenti due aree verdi attrezzate con giochi per bambini realizzate in momenti differenti a seconda dello sviluppo edilizio e demografico del quartiere. In particolare il parco di via Verdello è stato creato inizialmente da privati a seguito agli interventi delle nuove lottizzazioni residenziali del comparto via Verdello-via dei Sabbioni e poi ceduto al Comune. Quest’area verde si presenta come un grande tappeto erboso attraversato da un sentiero in autobloccanti illuminato, lungo il quale si trovano piazzole di sosta attrezzate con panchine e cestini porta rifiuti. Il sentiero permette di raggiungere una zona circolare, dove sono collocati i giochi per i bambini, e lungo il cui perimetro si trovano le sedute destinate ai nonni che spesso accompagnano i nipotini al parco.

Il parco di via Verdello è situato nella zona più tranquilla del quartiere, lontano dal traffico veicolare, protetto dai campi coltivati e dal retro delle case a schiera, con la presenza di varie specie arboree: Robinia pseudoacacia "Bessoniana", Tilia Cordata, Platanus occidentalis, Fraxinus ornus, Fraxinus angustifolia, Carpinus betulus, Carpinus betulus "pyramidalis", Pyrus calleriana "chanticleer", Celtis australis e Acer campestre.

Cinque anni fa il Comitato di quartiere ha proceduto ad una sistemazione dell’area e alla piantumazione di 80 essenze arboree autoctone (salice bianco, pioppo bianco, nero e cipressino), che sono state irrigate, protette e adeguatamente messe in sicurezza con appositi supporti a cura dei residenti. La loro disposizione rispetta fedelmente un progetto botanico altamente qualificato proposto e coordinato dal prof. Riccardo Groppali.