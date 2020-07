Un parco dedicato a Romolo

CREMONA (15 luglio 2020) - Il parco Romolo Crotti è sempre più vicino. Tra i finanziamenti ottenuti da Regione Lombardia per manutenzioni straordinarie non ci sono solo quelli destinati alle scuole, ma anche le risorse per il completamento dell’area verde di via Verdello nel quartiere Boschetto. Sono infatti stati erogati 30 mila euro che saranno utilizzati dall’amministrazione per realizzare il progetto che riguarda soprattutto la definizione del collegamento del giardino alla parrocchia, creando così un unico percorso in sicurezza e una maggiore fruibilità del parco stesso.

«Era un impegno che come amministrazione ci eravamo presi nei confronti dei residenti e del comitato di quartiere che da tempo chiedeva un intervento — spiega l’assessore Rodolfo Bona —. Il giardino è già in parte attrezzato, c’è un’area giochi e recentemente sono state effettuate le piantumazioni grazie ai volontari e alla collaborazione delle Gev. Mancava solo questo ultimo passaggio per rendere l’area completamente riqualificata».





