Cantieri nelle scuole per oltre 400 mila euro

CREMA - Si preannuncia un’estate di cantieri per gli edifici scolastici di proprietà comunale. Ad annunciarlo è lo stesso assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi, che nei giorni scorsi ha stabilito la priorità degli interventi con il personale dell’Ufficio tecnico. Complessivamente, le opere di vario tipo che verranno realizzate comporteranno una spesa superiore ai 400 mila euro. I lavori più impegnativi sono in programma alla media Galmozzi e comporteranno un investimento di 161 mila euro. Si tratta in primo luogo della manutenzione straordinaria della copertura della palestra e della mensa e in secondo del completamento dei percorsi esterni di collegamento e delle recinzioni. Il rifacimento delle recinzioni era iniziato l’anno scorso e verrà ora portato a termine.

Una spesa di 98 mila euro è stata invece stimata per la sistemazione del tetto della nuova scuola dell’infanzia dei Sabbioni, in via Battaglia di Lepanto. La copertura attuale, realizzata secondo la tecnica del cosiddetto «green», presenta infatti da tempo infiltrazioni d’acqua, che nelle giornate di pioggia ma anche nella stagione umida invernale penetra nel salone dell’edificio, dove giocano i bambini. Altri 99 mila euro sono poi destinati agli interventi di completamento della manutenzione straordinaria dei bagni al primo piano della primaria Braguti. Si tratta del secondo step di lavori, già avviati lo scorso anno. «Oltre alle opere in questione — spiega Galmozzi, al secondo mandato alla guida dell’assessorato — abbiamo in programma il completamento della messa in sicurezza delle primarie di Borgo San Pietro e di Castelnuovo. Anche ai Sabbioni, il corpo vecchio delle elementari di via Cappuccini sarà interessato dall’efficientamento energetico, grazie alla posa del cappotto isolante. I vati interventi — la sottolineatura — inizieranno non appena gli edifici saranno stati liberati dagli alunni». Insomma, è conto alla rovescia.