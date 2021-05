«Continua a piovere in aula alla materna dei Sabbioni»

CREMA - Piove ancora all’interno del nuovo asilo dei Sabbioni. L’amministrazione è pronta a rifare il tetto, ma divampa la polemica. A denunciare l’ ormai cronica situazione, a meno di un anno dall’ultima segnalazione, è il consigliere comunale Emanuele Coti Zelati.

«Che all’amministrazione e all’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi, al di là delle roboanti dichiarazioni, non interessi granché la situazione degli edifici scolastici di proprietà del Comune è sempre più chiaro. Infatti, tolti di mezzo i proclami restano i fatti. Che però non ci sono».

Coti Zelati si riferisce al fatto che Galmozzi avesse pubblicamente dichiarato che gli edifici fossero tutti sicuri. «Oggi invece ci sono ancora perdite dal tetto della scuola Carlo Collodi dei Sabbioni, con l’acqua che filtra dal soffitto nel salone, secchi per terra per raccoglierla e bambini che ci corrono in mezzo. Addirittura la persona preposta alla sicurezza del plesso ha segnalato ufficialmente la pericolosità della situazione, per bambini e operatori».

Dopo la precedente denuncia, l’amministrazione aveva annunciato un intervento, che a quanto pare non c’è stato o comunque non ha risolto il problema. «Tutto ciò è ben noto al Comune — conclude Coti Zelati — che riceve infatti da anni dal dirigente scolastico Pietro Bacecchi segnalazioni in proposito e che definisce il rifacimento del tetto una assoluta necessità». E almeno su quest’ultimo punto, minoranze e amministrazione comunale sono d’accordo, come spiega l’assessore Galmozzi, che risponde alle critiche: «Nei mesi scorsi sono state fatte delle valutazioni e compiuti degli interventi tampone che, evidentemente, non sono bastati. Il problema delle infiltrazioni d’acqua è presente su tutto il tetto». Da qui l’esigenza di un rifacimento totale della copertura dell’edificio.

«Lunedì, nella riunione di giunta — aggiunge il delegato all’Istruzione — verrà presentato il progetto esecutivo per il rifacimento del tetto della scuola dell’infanzia del quartiere dei Sabbioni. Il preventivo di spesa si aggira sui 100 mila euro. L’intervento verrà eseguito nel corso dell’estate, quando la scuola è chiusa. Nel frattempo — l’ulteriore specificazione — non ci sono problemi di staticità o di sicurezza dell’edificio scolastico».