Fuori strada sulla Castelleonese: si schianta contro una cancellata

CASTELVERDE - L'uscita di strada, l'auto che si schianta contro la cancellata di un'abitazione e poi rimane incastrata nel fosso. Un 'volo' spaventoso. È successo poco prima delle 20 a Costa Sant'Abramo, lungo la Castelleonese: il 25enne al volante, che stava viaggiando in direzione Cremona, è rimasto ferito, ma fortunatamente in modo non grave. È stato trasportato in ospedale su un'ambulanza della Croce Verde. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada, a cui ora è affidato il compito di ricostruire la dinamica del fuoristrada: di certo c'è che il giovane automobilista ha perso il controllo della sua Peugeot 206 ed ha sbattuto violentemente contro la recinzione. Gli airbag hanno evitato che l'urto avesse conseguenze peggiori.