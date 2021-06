Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso

CASTELVERDE - Paura per un 57enne che, mentre percorreva via Bergamo in territorio di Castelverde, poco dopo le 16, ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada. La vettura, una Citroen Saxo, è sdrucciolata sull'erba a margine della carreggiata prima di fermare la sua corsa nel fosso. Fortunatamente senza conseguenze per il conducente. Sul posto, per le verifiche del caso, sono accorse un'automedica e un'ambulanza del 118 insieme ad una pattuglia della Polizia stradale. L'automobilista, uscito illeso dall'auto, non ha avuto bisogno di cure.