Nuove aperture, il commercio rialza la testa

CREMA - Un anno fa, nelle vie del cuore commerciale della città si contavano tredici negozi chiusi. Serrande abbassate, cartelli che annunciavano la vendita o la messa in affitto: il barometro volgeva al brutto, non era uno spettacolo incoraggiante per le strade tradizionalmente votate allo shopping, dove si concentra il meglio dell’offerta. Dodici mesi dopo, la situazione è radicalmente cambiata. Fortunatamente in meglio. In via Mazzini le vetrine vuote sono giusto un paio e in contemporanea hanno aperto diversi esercizi commerciali, non solo abbigliamento, ma anche food e altre tipologie merceologiche. Insomma lungo l’asse pedonale che taglia in due il centro, e comprende anche via Manzoni, piazza Duomo e via XX Settembre, la musica è cambiata. Segno di una rinascita che, in molti casi, parla cremasco, nel senso che a darsi da fare sono commercianti vecchi e nuovi che vivono in città o nei dintorni. Stessa cosa si può dire di altre zone della città, a ridosso del centro, ma anche verso la periferia.