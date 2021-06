Roberta Lanfranchi all'inaugurazione del giardino terapeutico di MEDeA

CREMONA - «Questo giardino stimola la riflessione, il contatto con la natura e il prendersi cura di una pianta o un orto. E facendolo insieme ad altre persone, innesca una serie di ricadute benefiche mentali e fisiche». Così, ieri, è stato presentato il giardino terapeutico della sede di Casa MEDeA, primo spazio verde con queste caratteristiche in Italia dedicato alla riabilitazione oncologica. Ad ‘illuminarlo’ il sorriso radioso di Roberta Lanfranchi, testimonial per MEDeA che ha voluto arricchire l’evento sottolineando l’importanza di un luogo che «fa bene all’anima».



L’ambizioso progetto all’ex Limonaia di via Ca’ del Ferro ha portato ad ottenere uno spazio naturale di stimolazione psico-fisica caratterizzato da colori, profumi della natura e acqua, a contraddistinguere percorsi tematici, visivi e sonori di forte richiamo alla vita. Il giardino è pensato come rifugio dai rumori della vita quotidiana, un luogo protetto di relax. Tanto che per facilitare l’immersione in questa ‘bolla’ di benessere, in un particolare punto di quest’area sono state piantate specie che attraggono le farfalle. Per quello che è un giardino da vivere, ma anche da coltivare visto che i pazienti hanno la possibilità di praticare giardinaggio come strumento di riabilitazione.



A fare gli onori di casa sono stati il presidente dell’associazione Rodolfo Passalacqua e il vice presidente Maurizio Lanfranchi: «Una prima idea di giardino terapeutico – commenta Passalacqua – l’abbiamo avuta nel 2007-2008, ma prima che si concretizzasse come oggi abbiamo affrontato vari step, passando dall’acquisizione dello stabile grazie al Comune di Cremona e di quest’area ora adibita a giardino. Dopo tanti anni di lavoro, grazie ai volontari (circa 110 quelli attivi) e alle raccolte fondi, finalmente abbiamo uno strumento da mettere a disposizione di chi vorrà usufruirne. E che ci permetterà di venire incontro ad un’esigenza importante dei malati oncologici: uscire, stare insieme agli altri, socializzare attraverso diverse iniziative, rilassarsi e fare cose che facciano star bene dal punto di vista mentale e anche fisico, come l’ortoterapia o i corsi di vario genere che qui inizieremo tra breve».