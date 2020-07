Roberta Lanfranchi testimonial per MEDeA

CREMONA (9 luglio 2020) - «Ciao, sono Roberta Lanfranchi e voglio parlarvi di una cosa molto importante». Inquadratura a mezzobusto: Roberta indossa una maglia girocollo bianca e porta i capelli raccolti. Il sorriso è solo accennato, perché quello che sta per uscire dalle sua labbra è un messaggio intenso: «Ogni giorno in Italia 485 persone muoiono per tumore. Donne, uomini, bambini. Purtroppo la malattia non guarda in faccia nessuno». Poi l’espressione si illumina: «Ma c’è speranza, perché grazie alla ricerca che mette a disposizione cure sempre più efficaci, le persone che riescono a sconfiggere la malattia sono in aumento, e per questo ho deciso di sostenere MEDeA, l’associazione che attraverso la ricerca, l’innovazione, cure avanzate e sostegno alle persone che soffrono ci dà una speranza per il futuro». Roberta, volto noto del piccolo schermo e voce popolare sulle frequenze di Rds, si è messa a disposizione come testimonial della Onlus fondata a Cremona nel 2003 da persone che, a vario titolo, si sono dovute confrontare con l’esperienza della malattia neoplastica. Nel video pubblicato sui canali social invita a sostenere la ricerca: «Aiuta ad aiutare chi soffre: dona il cinque per mile a MEDeA», afferma con il suo tono dolce e il viso pulito, da eterna ragazza della porta accanto. Un’esortazione a coltivare la bellezza di donare coraggio.

Roberta non dimentica la sua Cremona. Quando è stata chiamata in causa per ideali nobili, ha sempre risposto «presente»: ha sostenuto l’associazione ‘Uniti per la provincia di Cremona’ durante l’emergenza epidemica, ha appoggiato la campagna ‘La provincia della Buona Acqua’ promossa da Padania Acque, è stata al fianco di Fondazione Sospiro nelle iniziative per l’inclusione attiva dei diversamente abili. E ora ha seguito di nuovo il suo cuore, raccogliendo senza esitazione la richiesta di papà Maurizio, che di MEDeA è il vice presidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO